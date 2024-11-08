Расследования

В Урюпинске неподкупность полицейского обошлась коммерсанту в 200 тыс. рублей

Расследования 08.11.2024 12:18
0
08.11.2024 12:18


В Урюпинске Волгоградской области осудили торговца палёным алкоголем. Как сообщает ИА «Высота 102», коммерсант пытался избежать наказания, однако столкнулся с неподкупностью стража правопорядка.

- Оперуполномоченным ОБЭП был выявлен факт незаконной торговли алкогольной продукцией на территории города Урюпинска. За несоставление протокола об административном правонарушении организатор нелегального бизнеса предложил полицейскому взятку. Несмотря на отказ сотрудника полиции, правонарушитель положил папку с денежными средствами на панель приборов автомобиля оперуполномоченного, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

О произошедшем страж правопорядка отрапортовал руководству. В итоге в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки.

Отметим, изучив собранные следователями материалы, Урюпинский городской суд признал коммерсанта виновным. Он привлечён к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.11.2024 15:53
Расследования 08.11.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 15:09
Расследования 08.11.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 12:52
Расследования 08.11.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 12:35
Расследования 08.11.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 11:59
Расследования 08.11.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 20:42
Расследования 07.11.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 15:57
Расследования 07.11.2024 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 12:26
Расследования 07.11.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 11:43
Расследования 07.11.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 11:11
Расследования 07.11.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 09:52
Расследования 07.11.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 08:35
Расследования 07.11.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2024 20:05
Расследования 06.11.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2024 16:19
Расследования 06.11.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2024 15:27
Расследования 06.11.2024 15:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:08
Сотрудников Сбера эвакуировали из здания на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:53
В суд направлено дело о взрыве газа в жилом доме на ул. ТитоваСмотреть фотографии
15:42
Распродажа в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%Смотреть фотографии
15:33
В госсобсвенность из частных рук вернули 7000 кв.м. земли Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
15:26
Элитные высотки в центре Волгограда остались без электричестваСмотреть фотографии
15:09
Банду молодчиков, избивших пассажира автобуса и прохожего, СК отправил под судСмотреть фотографии
14:46
До техники добрались? Торговые сети предупредили о грядущем дефиците кондиционеровСмотреть фотографии
14:19
Полузащитник «Ротора» Иван Пяткин едет в турне по БразилииСмотреть фотографии
14:07
3,6 тонны опасной сметаны изымают из оборота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:53
Ротация или PR-акция? В Волжском по объявлению ищут замену главе молодежного комитетаСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде на выходных закроют перекрёсток у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
12:52
Полиция задержала порезавшего и наехавшего на цыган волжанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Начальницу центра соцобслуживания в Серафимовиче подозревают в наживе на пенсионерахСмотреть фотографии
12:18
В Урюпинске неподкупность полицейского обошлась коммерсанту в 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:59
В Урюпинске СК России добился возбуждения дела из-за растраты миллионов ТСЖСмотреть фотографии
11:26
Полицейские Волгограда вспоминают погибших при исполнении коллегСмотреть фотографии
10:48
Жители пожаловались на мусорный беспредел в НовоаннинскомСмотреть фотографии
10:47
ЕР запустила модернизацию института сторонников для более результативной партработыСмотреть фотографии
10:14
Саратовская область подверглась атаке беспилотниковСмотреть фотографии
10:10
Из Казахстана в Волгоградскую область пытались проникнуть 25 человек без документовСмотреть фотографии
10:01
В Михайловке школьник пострадал в массовом ДТП с тремя иномаркамиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом пассажиру такси грозит 10-летний срок за нападение на водителяСмотреть фотографии
09:36
Жителям трех сел Котовского района назвали дату тотального блэкутаСмотреть фотографии
09:32
УФСБ обратилось к хранящим радиоактивные вещества волгоградцамСмотреть фотографии
09:08
В Ozon пообещали коменсации волгоградцам после ДТП с разорванным фургоном доставкиСмотреть фотографии
08:36
Штрафы на будущее? В Волгоградской области накажут рублем за нарушение указа президентаСмотреть фотографии
08:30
Госдума «перекроет кислород» релокантам и иноагентамСмотреть фотографии
08:23
Под Волгоградом в капоте Лады Гранты нашли тайник с марихуанойСмотреть фотографии
07:36
«Ротор» примет на «Волгоград Арене» клуб экс-тренера сборной ИспанииСмотреть фотографии
07:09
Три человека пострадали в конфликте с участием цыган под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 