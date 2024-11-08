



В Урюпинске Волгоградской области осудили торговца палёным алкоголем. Как сообщает ИА «Высота 102», коммерсант пытался избежать наказания, однако столкнулся с неподкупностью стража правопорядка.

- Оперуполномоченным ОБЭП был выявлен факт незаконной торговли алкогольной продукцией на территории города Урюпинска. За несоставление протокола об административном правонарушении организатор нелегального бизнеса предложил полицейскому взятку. Несмотря на отказ сотрудника полиции, правонарушитель положил папку с денежными средствами на панель приборов автомобиля оперуполномоченного, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

О произошедшем страж правопорядка отрапортовал руководству. В итоге в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки.

Отметим, изучив собранные следователями материалы, Урюпинский городской суд признал коммерсанта виновным. Он привлечён к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»