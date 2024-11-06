Под Волгоградом на скользкой дороге произошло массовое ДТП с участием КАМАЗа





6 ноября в Камышинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», утром на региональной трассе 18А-3 «Иловля — Ольховка — Камышин», недалеко от съезда к посёлку Госселекстанция, столкнулись грузовик КАМАЗ и два легковых автомобиля.







- В 09:10 час. на 139 км автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин» произошло столкновение автомобилей LADA Granta, Hyundai Solaris и КАМАЗ, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место происшествия оперативно прибыли медики, однако спасти им удалось далеко не всех. От полученных травм скончалась 58-летняя женщина, находившаяся за рулём отечественной легковушки. Кроме того, водитель Hyundai был госпитализирован в Камышинскую городскую больницу.

Отметим, по информации правоохранительных органов, причиной произошедшего стал выезд автомобиля LADA Granta на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с грузовиком. Далее легковушку отбросило на Hyundai Solaris.

При этом, судя по кадрам с места происшествия, видно, что дорога, на которой произошло столкновение, была обработана дорожными службами лишь после ДТП.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области/p>