Общество

Волгоградскую область ждет резкое потепление после метели

Общество 06.11.2024 08:16
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06.11.2024 08:16


В Волгоградской области уже до конца рабочей недели потеплеет до +9 градусов. Такой прогноз выдали в региональном ЦГМС, сообщает V102.RU. При этом в регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия: в некоторых районах пройдут снег, мокрый снег, а к 8 ноября осадки преимущественно в виде дождя.
Самая холодная ночь на этой неделе уже миновала – 6 ноября на части территории Волгоградской области температура опускалась до -7 градусов.
Синоптики прогнозируют еще сильный ветер, который утихнет к 8 ноября, а также туман, гололед, гололедно-изморозевые явления.
Напомним, накануне в Волгоградской области бушевал штормовой ветер, который сорвал фасад одного из домов в городе-герое. Но североатлантический циклон «Мартина» уже покидает регион.



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