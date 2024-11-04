Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1094 рубля

Напомним, до июля этот показатель демонстрировал постоянный рост в течение 2024 года.
В целом средняя зарплата в Волгоградской области с января по август составила 56628 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,7%.
Между тем, Волгоградская область среди регионов ЮФО находится в середнячках по размеру средней зарплаты. Возглавляет этот рейтинг по-прежнему Краснодарский край с показателем 66072 рубля за август 2024 года. Меньше всего зарабатывают жители Калмыкии – всего 45493 рубля.
Однако у других географических соседей средние зарплаты в августе были выше, чем в Волгоградской области. Например, в Ростовской области она составляла 60532 рубля, а в Астраханской – 61676 рублей.