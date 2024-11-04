Экономика

Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1094 рубля

Экономика 04.11.2024 10:18
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04.11.2024 10:18


Средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает снижаться второй месяц подряд. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на обновленные данные Росстата, в частности, в августе 2024 года ее размер составил 58437 рублей, тогда как в июле было 59531 рубль.

Напомним, до июля этот показатель демонстрировал постоянный рост в течение 2024 года.

В целом средняя зарплата в Волгоградской области с января по август составила 56628 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,7%.

Между тем, Волгоградская область среди регионов ЮФО находится в середнячках по размеру средней зарплаты. Возглавляет этот рейтинг по-прежнему Краснодарский край с показателем 66072 рубля за август 2024 года. Меньше всего зарабатывают жители Калмыкии – всего 45493 рубля.

Однако у других географических соседей средние зарплаты в августе были выше, чем в Волгоградской области. Например, в Ростовской области она составляла 60532 рубля, а в Астраханской – 61676 рублей.

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