



В Советском районе Волгограда жильцы бывшего общежития чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской вновь бьют тревогу. Как сообщает ИА «Высота 102», дом по адресу №36 на ул. Чебышева вот уже третью неделю находится без отопления, из-за сильных дождей вновь «плавают» электроприборы на пятом и четвёртом этажах здания, а в холле на первом на головы жильцов стекает самый настоящий водопад из сточных вод.







- Всё началось с отопления. Сначала мы думали, что это какие-то временные трудности и постепенно тепло запустят, но прошла сначала неделя, затем вторая, вот уже третья идёт, а никто ничего не делает. По крайней мере, результатов никаких нет. Нас просто бросили. Много раз разговаривала с руководителем обслуживающей организации. Обещали прислать людей, что-то подделать, но никто до нас так и не доехал, - рассказала журналистам местная жительница Татьяна Текучёва. – С началом дождей вновь полило и с крыши. Кроме того, буквально на днях произошла авария на сетях водоснабжения. Сильно досталось холлу на первом этаже. Кроме того, на втором жалуются, что по этому же стояку вода течет людям прям в жилую комнату.

На днях собственники в очередной раз обратились за помощью в ГЖИ и Роспотребнадзор.

- Написать обращения-то мы написали. Но будет ли какой-то толк? Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин трижды запрашивал доклад по нашему дому, следователями заведено уголовное дело. Прокуратура в судебном порядке ещё в 2023 году обязала УК привести внутридомовые коммуникации и кровлю в порядок. Наш дом ставили на контроль в Общероссийском народном фронте. Посвящали сюжеты ГТРК и Первый канал. А в итоге ситуацию пока не удалось хоть на капельку сдвинуть, - сетует волгоградка.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», вслед за СК России, ФССП возбудило в отношении УК «Парадигма» уголовное дело по факту неисполнения решения суда о ремонте здания экс-общежития. Несмотря на это, организация продолжает собирать с собственников средства, игнорируя предписания надзорных органов и судебные решения.

Фото и видео: Татьяна Текучёва