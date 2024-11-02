Семилетний срок грозит бородачам, избившим волжанина за «дерзкую походку»





В Волжском Волгоградской области завершилось расследование резонансного уголовного дела об избиении бородачами участника СВО и его товарища. Фигурантам уголовного дела грозит до семи лет тюрьмы.

- В конце сентября 2024 года обвиняемые, используя малозначительный повод, избили двоих прохожих, один из которых — участник специальной военной операции. Момент драки зафиксировала камера наружного наблюдения, запись которой 12 октября текущего года была распространена в средствах массовой информации, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Правоохранители оперативно установили личности всех участников происшествия. После изучения всех обстоятельств подозреваемым в избиении мужчин было предъявлено обвинение в ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Отметим, ранее избиением участника СВО заинтересовался Александр Бастрыкин. Председатель СК России поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Фото: Жесть Волжского / t.me