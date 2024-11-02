В Волгограде Мизулина собрала полный зал «Динамо Арены»





В Волгограде сегодня, 2 ноября, проходит встреча главы лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с молодежью. Как сообщает ИА «Высота 102», пообщаться с медийной персоной пришли сотни молодых людей.





Напомним, о приезде Мизулиной в Волгоград стало известно на минувшей неделе. После она анонсировала встречу с волгоградцами в своих социальных сетях.





По имеющимся сведениям, официальная часть встречи продлится не более часа, затем глава лиги безопасного интернета планирует уделить значительное время неформальному общению с волгоградской молодежью.



