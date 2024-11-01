Общество

Шпиля уже нет: на Мамаевом кургане в Волгограде сносят 180-метровую телебашню

Общество 01.11.2024 20:10
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01.11.2024 20:10


В Волгограде начались работы по демонтажу телебашни на Мамаевом кургане, которая прослужила жителям региона 67 лет, сообщает V102.RU.

180-метровая телебашня уже стала короче - с нее уже демонтировали самый верхний шпиль, который был окрашен в белый цвет. На фотографиях, которые сделал наш фотограф Павел Мирошкин, видно, что самой верхней конструкции на телевизионной вышке уже нет. 


На объекте, судя по всему, работает группа альпинистов, так как специальной техники в виде высотных кранов возле телебашни не наблюдается. Металлическую конструкцию разбирают на высоте и частями спускают вниз. Первым делом с телебашни снимают все навесное оборудование.


Напомним, что нормативный срок эксплуатации этой башни, которая была построена еще в 1957 году, истек. Еще в прошлом году эксперты пришли к выводу, что никакой культурной ценности это сооружение не представляет. Кроме того, как считают специалисты, без этой телебашни Мамаев курган будет выглядеть гораздо лучше.

- Улучшится архитектурный облик крупнейшего мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной. Образ 85-метровой «Родины-матери» больше не будет соперничать со старой телебашней, превышающей её высоту на 95 метров (с антеннами на 107 метров), - поясняли ранее решение о сносе телебашни на Мамаевом кургане в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). - Освобождение Мамаева кургана от старой башни станет вкладом РТРС в благоустройство мемориального комплекса. 

Свою работу телебашня на Мамаевом кургане прекратила 10 сентября 2024 года после ввода в эксплуатацию новой 256-метровой телебашни на ул. Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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