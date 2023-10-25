На Мамаевом кургане в Волгограде снесут 180-метровую телебашню

Проектная документация на демонтаж 180-метровой телебашни, которая находится на территории Мамаева кургана в Волгограде, получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, приговоренный к сносу объект расположен на ул. Рокоссовского, 98. Нормативный срок эксплуатации башни, которая была построена в 1957 году, истек. Никакой культурной ценности это сооружение не представляет. По мнению экспертов, без этой телебашни Мамаев курган будет выглядеть только лучше.

В связи с тем, что конструкции опоры могут из ограниченно работоспособного состояния перейти в аварийное, и решено снести сооружение.

Кроме того, с учетом ввода в эксплуатацию в 2016 году новой 256-метровой телебашни в Дзержинском районе Волгограда, в старой уже нет никакой необходимости.

Точные сроки демонтажа старой телебашни пока не называют.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»