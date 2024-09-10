В Волгограде заработала новая 256-метровая телебашня





Сегодня, 10 сентября, в Волгограде в 11:30 начинается трансляция телевидения с новой телебашни, сообщает V102.RU.

Как ранее сообщало информагентство, работа телебашни начнется с трансляции 20 цифровых телеканалов. Позже на нее также будут перенесены с других объектов связи и 21 FM-радиостанция. Старая башня на Мамаевом кургане прослужила 67 лет. Её решено снести.

Отметим, что после начала работы новой телебашни на улице Краснополянской, 33Б может потребоваться поворот приемных антенн у телезрителей, которые живут вблизи телебашен или между ними. Это касается жителей Дзержинского района, а также части Ворошиловского, Краснооктябрьского, Центрального и Тракторозаводского районов.

Напомним, новая башня вошла в топ-5 самых высоких в России. Вышка охватывает зону проживания более 908 тысяч человек. Общий вес конструкции составляет 800 тонн.

Фото: администрация Волгоградской области