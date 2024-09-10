Общество

В Волгограде заработала новая 256-метровая телебашня

Общество 10.09.2024 10:03
0
10.09.2024 10:03


Сегодня, 10 сентября, в Волгограде в 11:30 начинается трансляция телевидения с новой телебашни, сообщает V102.RU. 

Как ранее сообщало информагентство, работа телебашни начнется с трансляции 20 цифровых телеканалов. Позже на нее также будут перенесены с других объектов связи и 21 FM-радиостанция. Старая башня на Мамаевом кургане прослужила 67 лет. Её решено снести.

Отметим, что после начала работы новой телебашни на улице Краснополянской, 33Б может потребоваться поворот приемных антенн у телезрителей, которые живут вблизи телебашен или между ними. Это касается жителей Дзержинского района, а также части Ворошиловского, Краснооктябрьского, Центрального и Тракторозаводского районов. 

Напомним, новая башня вошла в топ-5 самых высоких в России. Вышка охватывает зону проживания более 908 тысяч человек. Общий вес конструкции составляет 800 тонн. 

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.09.2024 10:54
Общество 10.09.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2024 10:43
Общество 10.09.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2024 09:44
Общество 10.09.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2024 08:48
Общество 10.09.2024 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 21:39
Общество 09.09.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 21:14
Общество 09.09.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 19:13
Общество 09.09.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 18:07
Общество 09.09.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 18:02
Общество 09.09.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 16:55
Общество 09.09.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 16:08
Общество 09.09.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 15:43
Общество 09.09.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 15:18
Общество 09.09.2024 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 14:48
Общество 09.09.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 12:08
Общество 09.09.2024 12:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:59
Под Волгоградом на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму загорелась фураСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
С 16 сентября в Волгограде начнут штрафовать за неоплаченную парковкуСмотреть фотографии
10:53
«В кармане пусто, или девочки – отдельно?»: футболистки «Ротора» пожаловались на дискриминацию женской командыСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом открыли движение по новому мостуСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде заработала новая 256-метровая телебашняСмотреть фотографии
09:54
В Волгоград поступила обновленная вакцина от гриппа эпидсезона 24-25Смотреть фотографии
09:44
Поджигавшего кирху в «Старой Сарепте» рецидивиста задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
На перекрестке в Волгограде второрядника настигла карма: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:24
«Ростелеком» научил волгоградских школьников отражать виртуальные угрозы в сетиСмотреть фотографии
08:48
Под Волгоградом 10 сентября пройдут крупномасштабные учения в ТЦСмотреть фотографии
08:14
Смена «Динамо-Синары» бодро стартовала в молодежном первенствеСмотреть фотографии
07:49
Массированные атаки беспилотников отразили в пяти российских регионахСмотреть фотографии
06:47
Возвращённый в госсобственность «Волжский оргсинтез» повторно приватизируют за 20,9 млрд рублейСмотреть фотографии
21:39
Заскрипят суставы: волгоградцы почувствуют сильную магнитную бурю 10 сентябряСмотреть фотографии
21:14
В Волгоградском НЭТэ устроили банный день 72-летней люстреСмотреть фотографии
20:45
Черная полоса продолжилась у «Каустика» после третьего пораженияСмотреть фотографии
20:08
Рыбак нашел тело пропавшего пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:37
В Волжском компания пешеходов сломала светофорСмотреть фотографии
19:13
Убили и выбросили во дворе: в Волгограде трагедией обернулась история с запертыми в квартире кошкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Полиция задержала волгоградца, избившего грифами в спортзале атлетаСмотреть фотографии
18:26
Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение дела против волгоградской экс-судьиСмотреть фотографии
18:07
После публикации «Высоты 102» на улице Игарской в Волгограде дали водуСмотреть фотографии
18:02
Автосалон в Волгограде остался в убытке из-за трюка с хитрой скидкойСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителейСмотреть фотографии
17:47
Татьяна Воронцова возглавила федерацию фехтования Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области с 10 сентября зарядят дождиСмотреть фотографии
16:27
Водонагреватель «спалил» дом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Чемпион мира по дзюдо проведет автограф-сессию в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Камышине прощаются с погибшим на СВО Николаем СунцовымСмотреть фотографии
 