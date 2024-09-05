На Мамаевом кургане в Волгограде снесут телебашню

В Волгограде снесут телебашню на Мамаевом кургане, прослужившую жителям региона 67 лет. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Как ранее сообщалось, свою работу она прекратит 10 сентября, тогда же ТВ-сигнал начнет раздавать жителям Волгоградской области новая телебашня, построенная на ул. Краснополянской.

По информации РТРС, после сноса телебашни в Волгограде откроется новый вид на Мамаев курган.

– В 2023 году специализированная организация обследовала башню и рекомендовала демонтировать ее в связи с физическим износом. Проект демонтажа объекта уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, – прокомментировали специалисты. – Эксперты пришли к выводу, что отсутствие башни положительно скажется на видовом восприятии Мамаева кургана. Улучшится архитектурный облик крупнейшего мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной. Образ 85-метровой «Родины-матери» больше не будет соперничать со старой телебашней, превышающей её высоту на 95 метров (с антеннами на 107 метров).

– Освобождение Мамаева кургана от старой башни станет вкладом РТРС в благоустройство мемориального комплекса. В преддверии 80-летия Великой победы, которое будет отмечаться в следующем году, это имеет особое значение. Ежегодно Мамаев курган посещают около двух миллионов человек. 80-летие Победы памятник-ансамбль встретит без лишних объектов, не связанных с его сакральным смыслом, – отметил в свою очередь директор волгоградского филиала РТРС Станислав Белявский.

Согласно исторической справке, в 60-х годах прошлого столетия рассматривались три варианта расположения: Семь ветров, Лысая гора и Мамаев курган. Последний вариант расположения был выбран из рациональных соображений – отсюда лучше всего распространялся телесигнал.