



В Волгограде дачники так и не дождались автобусов, которые, согласно расписанию, должны были доставить их на свои участки сегодня, 1 ноября. Как рассказали V102.RU волгоградцы, пользующиеся автобусом №60э, курсирующим от Тулака до Береславки, людям пришлось долго мерзнуть на остановках. В Волгограде дачники так и не дождались автобусов, которые, согласно расписанию, должны были доставить их на свои участки сегодня, 1 ноября. Как рассказали V102.RU волгоградцы, пользующиеся автобусом №60э, курсирующим от Тулака до Береславки, людям пришлось долго мерзнуть на остановках.

- Пришли на один автобус, его не было, ладно, думали, подождем второй. Но и его не было! На улице не лето, народ до последнего ждал и надеялся. Но нет, автобус так и не пришел, - поделились горожане своими эмоциями. - поделились горожане своими эмоциями.

Возмущенные дачники стали звонить в городской центр управления пассажирскими перевозками и услышали неожиданную новость. Возмущенные дачники стали звонить в городской центр управления пассажирскими перевозками и услышали неожиданную новость.

- Нам сказали, что сегодня вообще не будет никаких дачных автобусов. Заявили, что наш будет курсировать 2, 3 и 4 ноября. Мы были в шоке. Почему, на каком основании отменили автобусы, которые должны были ездить согласно расписанию, нам не объяснили, - продолжают собеседники информагентства. продолжают собеседники информагентства.

Людей особенно возмутил тот факт, что никто их об изменении графика движения дачных маршрутов не известил. Людей особенно возмутил тот факт, что никто их об изменении графика движения дачных маршрутов не известил.

- Ни водители об этом нам не говорили, ни на конечных остановках не было никаких объявлений, ни в СНТ ничего об этом не знали. Как же так? У нас дачники в основном пожилые люди, неужели не жалко пенсионеров, чтобы вот так с ними поступить? – недоумевают дачники. – недоумевают дачники.

Как оказалось, не было никаких объявлений об изменении графика движения дачных маршрутов 1 ноября и на сайте администрации города. Однако в ответе на запрос V102.RU в мэрии пояснили, почему 1 ноября не курсировали дачные автобусы. Как оказалось, не было никаких объявлений об изменении графика движения дачных маршрутов 1 ноября и на сайте администрации города. Однако в ответе на запрос V102.RU в мэрии пояснили, почему 1 ноября не курсировали дачные автобусы.

- В связи с изменениями в производственном календаре и смещением рабочих и праздничных дней рейсы временных сезонных маршрутов с 1 ноября пятницы были перенесены на 4 ноября понедельник, - цитата из ответа.

При этом в администрации города не ответили на вопрос корреспондента, почему не было организовано оповещение пассажиров об изменении работы дачных маршрутов. При этом в администрации города не ответили на вопрос корреспондента, почему не было организовано оповещение пассажиров об изменении работы дачных маршрутов.

Сегодня же городские власти заявили о том, что МП «Метроэлектротранс» Сегодня же городские власти заявили о том, что МП «Метроэлектротранс» завершает работу сезонных маршрутов . Последние рейсы в СНТ будут выполнены 2,3 и 4 ноября.

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