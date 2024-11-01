Общество

«А предупредить нельзя было?»: в Волгограде сотни дачников не доехали 1 ноября до своих участков

Общество 01.11.2024 16:39
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01.11.2024 16:39


В Волгограде дачники так и не дождались автобусов, которые, согласно расписанию, должны были доставить их на свои участки сегодня, 1 ноября. Как рассказали V102.RU волгоградцы, пользующиеся автобусом №60э, курсирующим от Тулака до Береславки, людям пришлось долго мерзнуть на остановках. 
- Пришли на один автобус, его не было, ладно, думали, подождем второй. Но и его не было! На улице не лето, народ до последнего ждал и надеялся. Но нет, автобус так и не пришел,  - поделились горожане своими эмоциями.
Возмущенные дачники стали звонить в городской центр управления пассажирскими перевозками и услышали неожиданную новость.
- Нам сказали, что сегодня вообще не будет никаких дачных автобусов. Заявили, что наш будет курсировать 2, 3 и 4 ноября. Мы были в шоке. Почему, на каком основании отменили автобусы, которые должны были ездить согласно расписанию, нам не объяснили, - продолжают собеседники информагентства. 
Людей особенно возмутил тот факт, что никто их об изменении графика движения дачных маршрутов не известил.
- Ни водители  об этом нам не говорили, ни на конечных остановках не было никаких объявлений, ни в СНТ ничего об этом не знали. Как же так? У нас дачники в основном пожилые люди, неужели не жалко пенсионеров, чтобы вот так с ними поступить? – недоумевают дачники. 
Как оказалось, не было никаких объявлений об изменении графика движения дачных маршрутов 1 ноября и на сайте администрации города. Однако в ответе на запрос V102.RU в мэрии пояснили, почему 1 ноября не курсировали дачные автобусы. 
- В связи с изменениями в производственном календаре и смещением рабочих и праздничных дней рейсы временных сезонных маршрутов с 1 ноября пятницы были перенесены на 4 ноября понедельник, - цитата из ответа.
При этом в администрации города не ответили на вопрос корреспондента, почему не было организовано оповещение пассажиров об изменении работы дачных маршрутов. 
Сегодня же городские власти заявили о том, что МП «Метроэлектротранс» завершает  работу сезонных маршрутов. Последние рейсы в СНТ будут выполнены 2,3 и 4 ноября.
Фото V102.RU

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