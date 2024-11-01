Волжанину грозит 2 года колонии за пьяное вождение электросамоката





В Волжском 42-летний мужчина был задержан за вождением электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в качестве максимального наказания волжанину грозит до 2 лет лишения свободы.

8 сентября нынешнего года пьяный мужчина управлял самокатом «Kugoo Kirin C2 Pro». По своим техническим характеристикам транспортное средство относится к категории «мопед», являющимся транспортным средством.

Возле дома №80 на улице 40 лет Победы мужчину остановили сотрудники полиции и предложили пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался. Также выяснилось, что задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Дело уже направлено в суд, пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

В свою очередь, фигурант уголовного дела с выдвинутыми обвинениями не согласился, настаивая на том, что управлял средством индивидуальной мобильности.