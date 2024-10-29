Пьяный гонщик идет под суд за смертельное ДТП в Котельниково

Котельниковский районный суд в Волгоградской области рассмотрит уголовное дело по обвинению 52-летнего местного жителя в совершении ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, виновник аварии признал вину.

По материалам следствия, водитель сел за руль Volkswagen Passat в алкогольном опьянении. Двигаясь в Котельниково на высокой скорости по улице Октябрьской, напротив дома 231 он выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. 37-летний водитель этой иномарки получил смертельные травмы и скончался в больнице. Авария прошла 17 августа этого года.





В отношении водителя, который устроил это смертельное ДТП, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области