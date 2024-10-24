В Михайловке на базе детдома создадут реабилитационный центр для участников СВО





В Михайловке Волгоградской области 24 октября представители общественной палаты региона и комитета соцзащиты населения обсудили задачи по открытию новых функциональных отделений реабилитации участников СВО и их семей. Кроме того, в медцентрах смогут проходить реабилитацию дети-инвалиды.

– Базой для создания востребованного учреждения станут здания и территория филиала № 1 Дома ребенка. На данный момент в учреждении находится шесть воспитанников - большая часть из них вернется в кровные семьи, остальные будут переведены в головное учреждение Дома ребенка для дальнейшей социальной реабилитации и социализации, – сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области. – В настоящее время учреждение обладает достаточным количеством свободных мест, развитой инфраструктурой в области реабилитации и ухода за детьми. Отметим также, что всем сотрудникам учреждения предложены варианты трудоустройства в соответствии с имеющимся образованием и уровнем квалификации.

Для реабилитационных отделений запланирована закупка спецоборудования: аппаратов роботизированной механотерапии, светозвуковых тренажеров мозга, устройств, стимулирующих работу нервной системы и мускулатуры, аппаратно-программных комплексов психокоррекции, физиоаппаратов, мультимедийных комплексов виртуальной реальности.

– Также в учреждении будет создана служба «Социальная няня» для предоставления на бесплатной основе социальных услуг на дому по кратковременному присмотру и уходу за детьми-инвалидами дошкольного возраста от 3 лет, – сообщают в облкомсоцзащиты.