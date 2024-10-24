Ученые показали опасную для волгоградцев вспышку Х-класса на Солнце

Вспышка на Солнце высшего Х уровня произошла утром, 24 октября. Как сообщает V102.RU, это явление зафиксировали сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.





- По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3. Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года, - говорится в сообщении. - Вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который при таком расположении центра ушёл вбок и даже частично назад от Земли и, соответственно, не сможет повлиять на планету. В зону влияния на Землю центр переместится в эти выходные.

В ближайшее время ученые озвучат свои прогнозы влияния произошедшей вспышки на Землю.

Так, по данным Gismeteo, изменения геомагнитной обстановки волгоградцам можно ожидать уже утром 25 октября. Магнитные бури особенно влияют на метеочувствительных людей. В основном недомогание проявляется в виде снижения работоспособности, перепадов давления и головной боли.

Фото: V102.RU (архив)

Видео: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН