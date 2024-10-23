Под Волгоградом фермер обманул партнеров на 79 млн

Расследования 23.10.2024 08:25
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23.10.2024 08:25
В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 79 млн рублей. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых окажется 33-летний фермер из Волжского.
В январе 2022 года фермер решил похитить имущество организации-контрагента, пообещав оплатить в рассрочку приобретенные семена, средства их защиты и систему капельного орошения стоимостью 18 млн рублей. Однако при наличии финансовой возможности мужчина обязательства перед поставщиком не исполнил.
Аналогичным образом в период с января 2022 года по март 2024 года под предлогами оказания услуг по выращиванию овощей, получения займов на развитие бизнеса, приобретения семян и элементов оросительной системы коммерсант похитил у ряда юридических и физических лиц более 79 млн. рублей.Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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