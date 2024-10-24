Общество 24.10.2024 11:05 Реклама
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24.10.2024 11:05 Реклама
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате состоялось важное событие – 14 октября рудник перешагнул производительность в три миллиона тонн руды калийных солей. Фрагмент сильвинита, символизирующий новый рекорд предприятия, на поверхность подняли бригадиры комбайновых комплексов, участвующих в проходке выработок и добыче руды.
Триумфальное чествование горняков прошло в присутствии руководителей всех подразделений предприятия. Представителей бригад, поднявших на поверхность сильвинит, встретили с почетом. Исполнительный директор Сергей Ширяев, главный инженер технической дирекции Вадим Горностаев, директор по производству Роман Бергер, начальник рудника Геннадий Урбанов и другие руководители ЕвроХим-ВолгаКалия приветствовали коллег после смены в руднике, чтобы лично поздравить горняков.
Коллеги встретили бригадиров аплодисментами и цветами. Машинист горных выемочных машин 6 разряда участка горно-подготовительных работ № 1 Михаил Михайлов торжественно доложил исполнительному директору об успешном выполнении производственной задачи – добыче коллективом предприятия рекордной трехмиллионной тонны руды.
- Три миллиона тонны руды – это результат самоотверженного труда каждого из вас, невероятной командной работы, символ наших общих усилий и стремления к новым достижениям! - отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. - За вашими плечами, уважаемые коллеги, серьезная большая работа и каждый из вас не только гордость для своего участка и бригады – вами гордится весь Гремячинский горно-обогатительный комбинат! Спасибо вам за это событие, за ваше достижение!
Сейчас в руднике Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжается проходка выработок, протяженность которых составляет порядка 180 километров. На добыче сильвинита работают 18 комбайновых комплексов УРАЛ – 20 и 4 комбайна избирательного действия Sandvik MH-621 и КП-330.
Достижение в добыче трех миллион тонн руды – промежуточный итог планомерной и упорной работы коллектива Гремячинского горно-обогатительного комбината. До конца года перед коллективом предприятия стоит задача выполнить годовую программу по добыче более 4-х миллионов тонн руды.
- Сегодня мы вписали в историю развития Гремячинского горно-обогатительного комбината новую веху, достигнув рубеж в три миллиона тонн добытой руды. Впереди новый вызов – выполнение годового плана в 4 миллиона 78 тысяч тонн, - подчеркнул главный инженер технической дирекции Вадим Горностаев. - Уверен, что при полной самоотдаче, дисциплине и вовлеченностью в процесс производства каждого специалиста нашего коллектива этот результат будет достигнут. Я желаю всем коллегам безопасной работы, уверенности в завтрашнем дне и семейного благополучия!
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP3Vft3kXT
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