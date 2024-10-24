Более 200 участников СВО сменили на гражданке профессию





За два года более 350 участников СВО и членов их семей получили в России бесплатно новую профессию в рамках нацпроекта «Демография», сообщает Роструд. 60% из них – более 200 человек – успешно трудоустроились благодаря своим новым компетенциям

– Практика показывает, что наши защитники выбирают как офисные, так рабочие специальности. Например, специалиста по информационным технологиям, бизнес-аналитика, бухгалтера, токаря-универсала, электромонтёра, сварщика и другие, - отметил руководитель Роструда Михаил Иванков.

Организацию обучения обеспечивают три федеральных оператора: Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, а также национальный исследовательский Томский госуниверситет.

Участники СВО выбирают и офисные, и рабочие специальности – например: специалист по информационным технологиям, бизнес-аналитик, бухгалтер, токарь-универсал, электромонтер, сварщик.