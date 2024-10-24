Ненужный дом сгорел на юге Волгоградской области

Происшествия 24.10.2024 08:30
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24.10.2024 08:30
В Красноармейском районе Волгограда в очередной раз потушили пожар, вспыхнувший в заброшенной двухэтажке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, загорелась постройка напротив дома №14 на улице Парфенова.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило 23 октября в 22-40 ч.
- Горело неэксплуатируемое деревянное здание обложенное кирпичом. Пожарные расчёты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00.54. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Красноармейском районе Волгограда регулярно загораются расселенные аварийные дома, которых немало и на улице Парфенова. Волгоградцы подозревают, что такие пожары устраивают специально, чтобы не тратить бюджетные деньги на снос старых построек.
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