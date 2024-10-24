Ж/д переезд на 4 дня закроют в Волгоградской области

Железнодорожный переезд в Палласовском районе Волгоградской области будет временно закрыт с 28 по 31 октября. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, с 6:00 28 октября до 18:00 31 октября перекроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1097-м километре перегона Палласовка – Калашниковский (вблизи разъезда Калашниковский в Палласовском районе Волгоградской области). На объекте будут проходить ремонтные работы.

Объезд возможен через переезд на 1083-м километре перегона Палласовка – Калашниковский – в месте пересечения с автодорогой «Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск», добавили в организации.