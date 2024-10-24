В Волгограде 86-летний пенсионер умер после падения в яму на территории облбольницы №1





В Волгограде в строительной яме на территории областной клинической больницы №1 обнаружили мертвым 86-летнего пациента. Как сообщила V102.RU дочь погибшего мужчины Мария Николаева, тело ее отца было обнаружено в ночь на 30 сентября.





– Мой отец проходил лечение в отделении сосудистого центра областной больницы №1 с 24 сентября этого года с диагнозом ишемический инсульт. По заверению врачей и самого главврача Аракелян А.С., отец быстро шел на поправку. Казалось, что мы пережили уже все самое страшное, но 30 сентября мне позвонили и сказали, что моего отца нашли мертвым в строительной яме. Из ямы его вытащили уже мертвым сотрудники службы спасения. Сколько он пролежал там часов, до сих пор неизвестно, — рассказала Мария.

По словам волгоградки, ее отец, Анатолий Казаков, проработавший 37 лет на АО «ВТЗ» и переживший ребенком Сталинградскую битву, всегда имел крепкое здоровье. Волгоградка отказывается верить в то, что гибель пожилого мужчины была случайной и винит сотрудников больницы, которые, по ее словам, не уделяли должного внимания пациенту.

– В следственном отделе Дзержинского района мне рассказали, что он перелез через окно, под которым была вырыта яма глубиной в 3 метра. В результате падения он сломал несколько ребер и скончался. Уже приехав на место, я обнаружила, что на территории больницы вырыто несколько ям, которые ничем не огорожены. Поверить в эту историю следователей я не могу. Вина лежит на сотрудниках, которые должны осуществлять контроль над такими пациентами. К тому же, больница много фактов скрывает - камеры у них обязаны стоять, – заявила волгоградка.

По словам Марии, до сих пор она не получила объяснений или извинений от руководства медицинского учреждения. В следственном отделе, сообщает волгоградка, отказали в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления.

– Мне пояснили, что мой отец погиб от якобы отека головного мозга и церебрального инфаркта. Вины со стороны медперсонала они также не выявили, хотя никакой проверки в больнице не было проведено, – жалуется дочь погибшего.





В ответ на редакционный запрос информагентства в комитете здравоохранения пояснили, что мужчина погиб при попытке самостоятельно покинуть отделение больницы через окно. Судя по ответу облздрава, здесь все же провели внутреннее расследование.

– Пациент был госпитализирован в отделение областной больницы для лечения сосудистой катастрофы и её последствий, когнитивных нарушений. Лечение проводилось в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и утвержденными клиническими рекомендациями. Вечером 29 сентября при попытке самостоятельно покинуть отделение больницы, без уведомления медицинского персонала, по соединительному переходу пациент прошел на 1 этаж соседнего ремонтируемого корпуса, и вылез в окно. В связи с отсутствием пациента на вечернем обходе, дежурной бригадой медиков и охраны сразу был организован поиск пациента совместно с вызванными в больницу сотрудниками полиции и МЧС, период с момента установления факта отсутствия пациента до того, как он был обнаружен, составил менее часа. Медики констатировали смерть пациента, – рассказали в комитете здравоохранения.

Здесь также отметили, что во время ремонтных работ на территории областной больницы имелась предупреждающая информация и ограждения.

На том, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, настаивают и в следственном отделе СУ СКР. Как было установлено в ходе проверки, яма, в которую упал пенсионер, была огорожена со всех сторон. Кроме того, по итогам проведенной экспертизы установлено, что причиной смерти стал инфаркт головного мозга. При падении пенсионер сломал четыре ребра, что не могло повлечь его гибель.

– Согласно заключению экспертов, смерть мужчины наступила от заболевания. Полученные при падении повреждения не состоят в причинно-следственной связи с наступлением смерти и образуют вред здоровья средней степени тяжести, – прокомментировали информагентству в СУ СК России по Волгоградской области.

Фото и видео: Мария Николаева