Растения у озера Эльтон в Волгоградской области стали малиново-красными

В Волгоградской области в природном парке «Эльтонский» окрестности соленого озера Эльтон стали малиново-красными из-за галофитов, сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды.

Галофиты - это растения, которые приспособились к существованию на засоленных почвах. В октябре они приобретают яркий и необычный цвет. Посмотреть на малиновые галофиты приезжают сотни туристов со всех уголков России.

Озеро Эльтон находится в Палласовском районе Волгоградской области в 30 км от границы с Казахстаном. Это самое большое по площади минеральное озеро Европы. В природном парке «Эльтонский» произрастает около 500 видов растений. Некоторые из них можно увидеть только здесь. Это крупноплодник большеплодный, лук голубой, лук индерский и тахтаджянианта крошечная.

Фото: архив V102.RU