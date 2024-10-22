Общество

Бабье лето настанет в Волгограде и области 23 октября

Общество 22.10.2024 20:53
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22.10.2024 20:53


В Волгоградской области в среду, 23 октября, потеплеет днем до +15 градусов. При этом, сообщает Волгоградский ЦГМС, никаких осадков в регионе не ожидается. Благодаря этому, теплая погода установится как минимум до конца текущей недели. 

Так, согласно краткосрочному прогнозу волгоградских синоптиков, днем 23 октября на территории всей Волгоградской области ожидается сухая погода с порывами ветра до 13 метров в секунду. Столбики уличных термометров в разгар рабочего дня дотянутся до отметок от +10 до +15 градусов. В ночь на 24 октября регион уйдет так же – без осадков.

– В четверг в Волгоградской области местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днём в этот день составит от +9 до +14 градусов, – говорится в прогнозе. 

Будет ли это то самое бабье лето или лишь намек на него, покажет лишь время. Напомним, ранее начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева обещала волгоградцам потепление на этой неделе. Как сообщала специалист, повышение температуры после дождей и есть то самое бабье лето. 

Впрочем, уже в предстоящие выходные картина за окном может сновать испортиться. 

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