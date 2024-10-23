



В городе Краснослободске Волгоградской области 22 октября открыли памятную табличку на месте будущего мемориала в честь погибших при исполнении воинского долга в спецоперации. Об этом сегодня сообщили в администрации Среднеахтубинского района.

В мероприятии приняли участие представители родные погибших и без вести пропавших военнослужащих, воины-интернационалисты, юнармейцы и представители органов власти.

– Право открыть мемориальную табличку было предоставлено матери погибшего в зоне СВО бойца Любови Кострюковой и юнармейцу Матвею Круглову, – рассказали в районной администрации. – Благочинный Волго-Ахтубинского округа, протоиерей Димитрий Старшинин освятил мемориальную доску и с молитвами окропил её святой водой.

Участники мероприятия минутой молчания почтили тех, кто до конца исполнил воинский долг в зоне специальной военной операции.

Фото: Николай Патрин / t.me