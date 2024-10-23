Общество

Под Волгоградом установили табличку на месте будущего памятника бойцам СВО

Общество 23.10.2024 07:54
0
23.10.2024 07:54


В городе Краснослободске Волгоградской области 22 октября открыли памятную табличку на месте будущего мемориала в честь погибших при исполнении воинского долга в спецоперации. Об этом сегодня сообщили в администрации Среднеахтубинского района. 

В мероприятии приняли участие представители родные погибших и без вести пропавших военнослужащих, воины-интернационалисты, юнармейцы и представители органов власти. 

Право открыть мемориальную табличку было предоставлено матери погибшего в зоне СВО бойца Любови Кострюковой и юнармейцу Матвею Круглову, – рассказали в районной администрации. – Благочинный Волго-Ахтубинского округа, протоиерей Димитрий Старшинин освятил мемориальную доску и с молитвами окропил её святой водой.

Участники мероприятия минутой молчания почтили тех, кто до конца исполнил воинский долг в зоне специальной военной операции.  

Фото: Николай Патрин / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.10.2024 12:10 Реклама
Общество 23.10.2024 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2024 11:24
Общество 23.10.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 20:53
Общество 22.10.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 20:28
Общество 22.10.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 18:32
Общество 22.10.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 17:56
Общество 22.10.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 17:41
Общество 22.10.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 15:59
Общество 22.10.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 15:43
Общество 22.10.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 14:42
Общество 22.10.2024 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.10.2024 14:32
Общество 22.10.2024 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 13:54
Общество 22.10.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 13:39
Общество 22.10.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 13:03
Общество 22.10.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 12:54
Общество 22.10.2024 12:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:23
«Адский. Нечеловеческий поступок». Водитель на BMW в ходе дорожного конфликта переехал многодетную волгоградку на глазах у детейСмотреть фотографии
12:19
«Нива» покалечила велосипедиста на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:10
Большой улов и рыбацкие трофеи: волгоградцы приняли участие в семейной рыбалке на ДонуСмотреть фотографии
11:59
Гадалку-миллионершу осудили в Волжском за обман 20 клиентокСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде начинающий бизнесмен вернет деньги за аферу с покупкой автоСмотреть фотографии
11:24
Волгоградским дачникам подали автобус после 4-часового ожиданияСмотреть фотографии
10:19
Движение по новой 4-километровой трассе в Заволжье запустят до конца годаСмотреть фотографии
10:18
«Это катастрофа»: десятки дачников в Волгограде несколько часов ждут автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Дорожники приблизились к финишу на трассе между Котово и ЖирновскомСмотреть фотографии
08:56
Жители Волгоградской области 17 лет не болеют «малой чумой»Смотреть фотографии
08:25
Под Волгоградом фермер обманул партнеров на 79 млнСмотреть фотографии
08:01
В Волгоградской области выявили хищение 779 тыс. рублей при ремонте томографаСмотреть фотографии
07:54
Под Волгоградом установили табличку на месте будущего памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
23:15
Машина с людьми упала с плотины в Волгоградской области: есть погибшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Московский рейс задержали в Волгограде из-за спора с пассажиркойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:53
Бабье лето настанет в Волгограде и области 23 октябряСмотреть фотографии
20:28
Растения у озера Эльтон в Волгоградской области стали малиново-краснымиСмотреть фотографии
20:05
Нещадно штрафовать УК предложили в Госдуме после жалоб замерзающих волгоградцевСмотреть фотографии
19:39
Новый налог с крупных вкладов в банках заплатят 17 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
19:19
На севере Волгограда продлят улицу им. академика БардинаСмотреть фотографии
18:32
Волгоградцы требуют установить паркоматы на платных парковках. Но на них пока не накопилиСмотреть фотографии
17:56
Волгоградцы сняли вереницу скорых на ж/д вокзалеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:41
Волгоградка перебрала с алкоголем перед походом в суд и пошла на скамью подсудимыхСмотреть фотографии
16:40
Госдума подняла МРОТ до 22440 рублей с 2025 годаСмотреть фотографии
16:36
Еще одного иностранца-уклониста выгнали из региона и РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Почти 30 лет на троих получили юнцы, зверски избившие таксиста в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
Губернатор Бочаров передал Золотые Звезды Героя РФ семьям участников СВОСмотреть фотографии
15:43
Чиновники прокомментировали инцидент из-за хиджаба в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:42
В Дубовской школе-интернате появилась современная бытовая техникаСмотреть фотографии
14:32
Волгоградцы встали на сторону учителя в конфликте со школьницей из-за хиджабаСмотреть фотографии
 