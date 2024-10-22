Волгоградка перебрала с алкоголем перед походом в суд и пошла на скамью подсудимых





В Волгограде 43-летняя местная жительница привлечена к административной ответственности за посещение суда Дзержинского района в состоянии алкогольного опьянения, передает V102.RU.

Установлено, что в середине сентября этого года гражданка явилась в здание суда в пьяном виде и устроила конфликт с сотрудниками, которые отказали в посещении женщине.

– У прибывшей гражданки были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, а именно: сильный запах алкоголя, невнятная речь, шаткая походка, дрожание рук, в связи с чем, гражданке было отказано в осуществлении пропуска в суд. На требования судебного пристава покинуть здание Екатерина С. ответила категорическим отказом, что послужило основанием для составления в отношении нее протокола об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе районного суда.

Свою вину нарушительница полностью признала и в объяснениях обязалась больше не употреблять спиртное.

– Екатерина С. признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, который, к слову, гражданка уже уплатила, не дожидаясь вступления в законную силу судебного постановления, — добавили в суде.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.