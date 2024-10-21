Происшествия

Сбитая Toyota Land Cruiser 9-летняя девочка умерла в больнице

Происшествия 21.10.2024 16:26
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21.10.2024 16:26


9-летняя девочка, попавшая под колеса кроссовера Toyota Land Cruiser, скончалась в больнице. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, школьница умерла в реанимации, несмотря на усилия медиков, из-за тяжести состояния. 
Напомним, трагедия произошла вечером 18 октября в городе Новоаннинский напротив дома № 80 по переулку Казачий. Девочка в момент наезда шла по краю проезжей части в попутном направлении. 
Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По факту происшествия еще в пятницу возбудили уголовное дело. Однако после смерти ребенка оно будет переквалифицировано. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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