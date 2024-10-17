Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков выдвинут на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики от Волгоградской области. Конференция состоится 23 ноября в Москве. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Минспорта России.
Министерство спорта уже поддержало его кандидатуру.
Петр Фрадков возглавляет Попечительский совет ВФЛА уже более двух лет, вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств.
- Вот уже 2 года реализуется его программа по восстановлению позиций ВФЛА на международной арене, идет системная работа по улучшению качества соревнований. Кроме того, под председательством Петра Фрадкова Попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 года, усиление работы с региональными федерациями, что также стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества
, - цитата из сообщения ТГ.
Председатель правления федерации легкой атлетики Волгоградской области Виктор Якимович оценил поддержку федеральным центром кандидатуры, выдвинутой Волгоградской областью.
- Уверен, что для развития легкой атлетики Волгоградской области это будет в плюс, как и в целом для развития всего спорта региона,
- прокомментировал глава региональной организации.
Фото Минспорта России t.me