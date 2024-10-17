Полицейские Дзержинского района Волгограда задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на 26-летнюю ростовчанку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчина оказался ранее неоднократно судим.

Разбойное нападение он совершил почти месяц назад – 18 сентября, а сейчас подозреваемого задержали.

Установлено, что он проник в жилище 26-летней девушки, которая временно проживала в Волгограде, и под угрозой отвертки похитил у нее золотые украшения на сумму 103 тысячи рублей. С места происшествия ему удалось скрыться.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

У задержанного были изъяты похищенные украшения. Он сознался в преступлении.