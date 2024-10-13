Куда в Волгограде отнести старые вещи: публикуем список адресов





Благотворительная организация «Право на жизнь», улица Руднева, 2д.







В благотворительной организации принимают любые вещи в хорошем состоянии. На этом пункте сотрудники всех волгоградских пунктов приема делают особый акцент, так как порой горожане приносят им пакеты со скарбом, который не решились выбросить сами.

Центр приёма б/у вещей работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 14:00.







Виктория Чумакова

Фото из архива V102.RU



Когда, как не в начале нового сезона задуматься о разборе гардероба? Хотя скажем прямо - расставание с любимыми и уже, казалось бы, родными вещами даётся многим непросто. А вот осознание того, что эта самая вещь может обрести вторую жизнь, наверняка облегчит переживания во время домашней ревизии. Куда сдать ненужные предметы гардероба, расскажем в материале ИА «Высота 102».Практически новую блузку или платье, надетое всего пару-тройку раз, можно отыскать едва ли не в каждом женском гардеробе. В ожидании подходящего случая, идеальной фигуры или нужной погоды одежда может пылиться в шкафах даже не один сезон, а несколько лет. Именно такие невостребованные вещи в Волгограде принимают в комиссионных магазинах. Их идеальное состояние - обязательное требование каждого пункта приема.признают сотрудники «Комиссионки» на улице Мира, 18.Деньги за сданные в комиссионку вещи волгоградцам выплачивают уже после их продажи.Волгоградцы, которые хотят поделиться своими вещами безвозмездно, могут заехать в пункт приёма при католическом храме на Пражской, 14. Принимая все вещи без исключения, волонтёры все же просят соблюдать сезонность.рассказала волонтер Алёна.В народном «секонд-хенде» раздают вещи всем нуждающимся, а также время от времени собирают посылки приюту для бездомных людей. Пункт «Каритас-Волгоград» работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00.В центре гуманитарной помощи временно сократили список принимаемых вещей. Накануне холодов в «Лествице» будут рады осенним и зимним курткам, а также повседневной мужской одежде (классические костюмы не в счёт) любого размера - ее волгоградцы отвезут в госпитали для раненых участников СВО.рассказывает руководитель центра гуманитарной помощи Марина Сафронова.Дополнительную информацию волгоградцы могут уточнить по телефону - 8-917-727-37-87. Марина.