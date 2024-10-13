Общество

Куда в Волгограде отнести старые вещи: публикуем список адресов

Общество 13.10.2024 17:33
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13.10.2024 17:33



Когда,  как не в начале нового сезона задуматься о разборе гардероба? Хотя скажем прямо - расставание с любимыми и уже, казалось бы, родными вещами даётся многим непросто. А вот осознание того, что эта самая вещь может обрести вторую жизнь, наверняка облегчит переживания во время домашней ревизии. Куда сдать ненужные предметы гардероба, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Комиссионные магазины

Практически новую блузку или платье, надетое всего пару-тройку раз, можно отыскать едва ли не в каждом женском гардеробе. В ожидании подходящего случая, идеальной фигуры или нужной погоды одежда может пылиться в шкафах даже не один сезон, а несколько лет. Именно такие невостребованные вещи в Волгограде принимают в комиссионных магазинах. Их идеальное состояние - обязательное требование каждого пункта приема.

- Мы очень придирчивые, - признают сотрудники «Комиссионки» на улице Мира, 18. - Любую вещь - будь то новое и ни разу не надетое платье или советское ретро- мы принимаем только в идеальном качестве. На товаре не должно быть никаких заметных глазу следов носки. Мы также берем на реализацию антикварные вещи, хрусталь, виниловые пластинки - кстати, на них, как на свидетелях времени, допускаются лёгкие потёртости.

Деньги за сданные в комиссионку вещи волгоградцам выплачивают уже после их продажи.

«Каритас-Волгоград», Пражская, 14.

Волгоградцы, которые хотят поделиться своими вещами безвозмездно, могут заехать в пункт приёма при католическом храме на Пражской, 14. Принимая все вещи без исключения, волонтёры все же просят соблюдать сезонность.

- Мы просим приносить одежду по сезону, так как у нас очень маленькая комнатка, - рассказала волонтер Алёна. - Конечно, нужно понимать, что некоторые вещи будут просто не востребованы. То же мутоновое пальто или пиджак от мужского костюма у нас никто не заберет. А вот женские и детские вещи и сдают, и забирают чаще всего. Также быстро у нас расходится постельное белье, посуда.

В народном «секонд-хенде» раздают вещи всем нуждающимся, а также время от времени собирают посылки приюту для бездомных людей. Пункт «Каритас-Волгоград» работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00.

Центр гуманитарной помощи «Лествица», Пражская, 8

В центре гуманитарной помощи временно сократили список принимаемых вещей. Накануне холодов в «Лествице» будут рады осенним и зимним курткам, а также повседневной мужской одежде (классические костюмы не в счёт) любого размера - ее волгоградцы отвезут в госпитали для раненых участников СВО.

- Мы также объявляем срочный сбор одеял для госпиталя. Они нужны для транспортировки раненых бойцов, - рассказывает руководитель центра гуманитарной помощи Марина Сафронова. - Сбор продлится до 25 октября.

Дополнительную информацию  волгоградцы могут уточнить по телефону - 8-917-727-37-87. Марина.

Благотворительная организация «Право на жизнь», улица Руднева, 2д.

В благотворительной организации принимают любые вещи в хорошем состоянии. На этом пункте сотрудники всех волгоградских пунктов приема делают особый акцент, так как порой горожане приносят им пакеты со скарбом, который не решились выбросить сами.
Центр приёма б/у вещей работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 14:00.
Виктория Чумакова
Фото из архива V102.RU

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