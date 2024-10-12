В Камышине на федеральной трассе произошло массовое ДТП





12 октября в Камышине Волгоградской области произошло столкновение трёх легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась утром на перекрёстке ул. Волгоградской с федеральной трассой Р-228.







- В 09:40 на 512 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» водитель автомобиля Isuzu не выдержал безопасную дистанцию, врезавшись в автомобиль Kia Sportage. После чего последний выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортным средством Renault Duster, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault доставлен в медучреждение. Кроме того, по информации правоохранителей, пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте.

Отметим, в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото и видо: ГУ МВД России по Волгоградской области