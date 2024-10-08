В Волгограде и области 9 октября капнет дождь после двухмесячной засухи

Общество 08.10.2024 16:37
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08.10.2024 16:37
Волгоградцам придется завтра, 9 октября, доставать зонтики, которые не были востребованы более двух месяцев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, синоптики, ранее прогнозировавшие отсутствие дождей до конца октября, изменили свое видение и пообещали небольшие осадки. В Волгограде дождь будет идти утром и днем.
Дневная температура с завтрашнего дня также начнет постепенно понижаться. В областном центре будет не более +18 градусов. Дискомфорт усилит северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Однако осадки надолго в регионе не задержатся. Синоптики обещают ливни лишь к началу следующей недели. А вот ночных заморозков в регионе пока не ожидается.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что на севере Волгоградской области аграрии приостановили сев озимых из-за засушливой погоды.
Фото V102.RU
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