Общество

Волгоградка отсудила у туроператора двукратную стоимость сорванного пандемией отдыха

Общество 07.10.2024 18:57
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07.10.2024 18:57


Туроператор ООО «Марс-Тревел» выплатит жительнице Волгограда двукратную стоимость сорванного отдыха в Черногории. По информации Дзержинского районного суда Волгограда, поездка женщины не состоялась в 2019 году – из-за пандемии COVID-19. Разбираться в суде с фирмой пришлось после тщетных попыток вернуть деньги. 

7 ноября 2019 года между Людмилой Т. и туроператором ООО «Марс-Тревел» был заключен договор о реализации туристического продукта, включающего перевозку, размещение и экскурсионное обслуживание в период с 14 по 21 мая 2020 года в стране Черногория. Однако тур не состоялся по причине возникновения эпидемии и закрытия границ стран, – рассказали в пресс-службе Дзержинского райсуд.

Спустя без малого год волгоградка обратилась в компанию с претензией об отмене тура и возврате денежных средств. Однако возвращать средства туроператор не планировал и предлагал все же посетить Черногорию позднее. 

Истец повторно обратилась к туроператору с требованием о возврате денежных средств за неиспользованный тур. Однако претензия была оставлена без удовлетворения, – уточняют в суде. – В итоге жительница Волгограда обратилась в суд с исковым заявлением.

Дзержинским районным судом с ООО «Марс-Тревел» взысканы 79 900 рублей за не оказанную туристическую услугу, столько же в виде неустойки, а еще штраф в размере 82 400 рублей. Компенсацию морального вреда суд оценил в 5 000 рублей.

Впрочем, у туроператора еще есть время обжаловать приговор.  

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