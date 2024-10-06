В Советском районе Волгограда на улице Крепильная образовался глубокий провал, передает V102.RU. Как сообщают очевидцы, вместо асфальта на дороге сейчас наблюдается огромная черная дыра. Ее глубина, по предварительным данным, составляет несколько метров.





- Огромный провал на проезжей части ул. Крепильная, 128, рядом с заводом «Волма», - сообщают очевидцы.

Волгоградцы в местных пабликах приводят разные версии случившегося. Одни считают, что всему виной грунтовые воды. Но есть и те, кто в шутку называют яму не провалом на дороге, а открывшимся порталом.

Отметим, что улица Крепильная находится рядом с поселком Купоросный.

В настоящее время место происшествия огорожено.

Видео: Волгоград / t.me