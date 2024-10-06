В Иловлинском районе Волгоградской области рыбаки попались на вылове азово-черноморской шемаи, которая включена в Красную книгу России. Как сообщили V102.RU в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, нарушителей выявили в акватории Дона примерно в 3 км выше по течению от станицы Трехостровская.

Мужчины ловили рыбу запретным орудием лова – сетью. Также они использовали лодку «Казанку» без государственного регистрационного номера с двухтактным лодочным мотором.

- В результате выловлены водные биологические ресурсы в количестве: чехонь – 11 экземпляров, жерех – 2 экземпляра, густера – 2 экземпляра и азово-черноморская шемая – 179 экземпляров. Всего изъято 194 экземпляров водных биоресурсов общим весом 41 кг, - сообщили в управлении.

Сумма вреда, нанесенного водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу России, оценивается в 505 тысяч рублей. Материалы в отношении нарушителей переданы в транспортную полицию для проведения следственных мероприятий.

Фото: Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства