В каждом городе наверняка найдутся места, над которыми не властны ни время, ни обстоятельства жизни. Больше того, время там будто бы замерло и не просто сохранило, но и подчеркнуло детали, создающие ту самую запоминающуюся и неповторимую атмосферу. В Волгограде одним из таких мест стал книжный магазин «Букинист». Открывшись в 1961 году в числе других торговых точек, он пережил несколько эпох и заслужил неофициальное звание настоящего «старейшины». Подробнее о его судьбе – в материале ИА «Высота102».

Даже с закрытыми глазами вы без труда распознаете старый книжный магазин... По удивительному пряному, слегка горьковатому, запаху, который так любят истинные ценители бумажных книг.





– Иногда к нам действительно заходят не столько за покупкой, сколько за атмосферой, за запахом старых книг, – улыбаются сотрудники. – С 1961 года «Букинист» входил в состав областного управления книжной торговли под номером 26. Тогда в Волгограде насчитывалось несколько десятков таких же магазинов, а сейчас наш остался единственным. Не так давно волгоградские краеведы обнаружили выпуск «Волгоградской правды» от 1985 года, в котором написано об открытии «Букиниста» после реконструкции: «В прекрасно оформленном помещении несколько отделов: антикварной литературы, книгообмена. Есть в магазине и отдел, где скупка книг производится по условиям эксперимента – сдатчику выплачивается полная стоимость книг».





На стеллажах волгоградского «Букиниста» живут книги самого разного толка – от русской классики до специализированной литературы о дрессировке собак, археологии или изучении языков. Сотрудники магазина принимают у горожан практически любую литературу, делая исключение разве что для самых популярных произведений из школьного списка, которыми с легким сердцем поделится каждый второй книгоман.

– Вот сейчас в 10:00 мы начнем прием книг, и к нам сразу же придут люди. Желающих сдать литературу действительно много. Правда, принять абсолютно все произведения мы не можем – в нашем помещении они попросту не поместятся. К тому же, мы стараемся избегать повторов, иначе на полках будут стоять только романы Дюма, «Анжелика» и макулатурные издания советской периодики, – объясняет директор книжного магазина Ольга Маркуна. – Хочется, чтобы на полках появлялось что-то более современное или даже модное. Например, одно время в ходу были детективы, а сейчас некоторые из них никто не возьмет даже бесплатно. Я, конечно же, не говорю о классике, которая существует в любом жанре.





В магазин, связавший собой настоящее с прошлым, нередко заглядывают те, кто запомнил его еще в детстве. С ностальгией рассматривая старые книги и, казалось бы, перебирая экземпляры без конкретной цели, многие из них интуитивно ищут что-то определенное. И часто находят то самое!

– Очень часто люди замечают на полках те книги, которые были у них еще в детстве. И в этот момент они испытывают такую радость! Вслух восторгаются своей находке и, конечно же, сразу ее забирают, – говорят сотрудники «Букиниста». – Люди в возрасте любят вспоминать, как они «доставали» книги в советское время, а сейчас все эти произведения стоят на полках и доступны каждому. Некоторые посетители ходят в наш магазин с момента его открытия. Говорят честно – без нас уже не могут. Правда, сейчас таких «старожилов» легко пересчитать по пальцам.





Магазин с более чем полувековой историей вполне бы мог стать неким подобием музея и держаться исключительно на своем прошлом. Однако в «Букинисте» решили не стоять на одном месте и для привлечения молодых читателей завели социальные сети.

– Соцсети очень помогли нам в привлечении молодых людей. Сейчас к нам часто заглядывают ребята, которые любят и хотят читать. Причём, их радуют не только демократичные цены на книги. Им интересно и само место, как напоминание о советской эпохе, в которой они никогда не были, – заключают в «Букинисте». – По правде говоря, магазин не приносит огромных доходов, но люди работают здесь по 10, 20 лет, потому что искренне по-настоящему любят свое дело. Им они буквально живут.

Виктория Чумакова

Фото: предоставлены сотрудниками магазина «Букинист»