Оперативников уголовного розыска отметили наградами в Волгограде





Волгоградские сотрудники уголовного розыска сегодня, 5 октября, отмечают 106-летие со дня образования службы в системе МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с профессиональным праздником лучшие оперативники и подразделения отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами, в том числе губернатора Волгоградской области.

Отметим, что служба в уголовном розыске является одной из самых тяжелых и значимых в системе МВД России. Волгоградскими оперативниками, благодаря их высокому профессионализму и мужеству, раскрываются многочисленные тяжкие преступления. Большинство из них – по горячим следам.

– В 2024 году на счету оперативных сотрудников уголовного розыска Главного управления МВД России по Волгоградской области более четырех тысяч раскрытых преступлений, из которых свыше тысячи - тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности, резонансные преступления против личности, грабежи и разбойные нападения, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к теплым поздравлениям в адрес сотрудников уголовного розыска.