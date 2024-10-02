В Волгограде выставят полотна живописца Анатолия Михайлова





В Волгоградской музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова пройдет масштабная персональная выставка картин местного художника-живописца Анатолия Михайлова. Как сообщает V102.RU, взглянуть на работы мастера можно будет с 4 октября по 11 ноября в музее по проспекту Ленина, 21.

В экспозицию вошли 55 работ художника, в том числе и новые произведения, которые ранее не выставлялись.

- Мир коренного волгоградца Анатолия Михайлова открывается зрителю как удивительное художественное пространство, вмещающее разномасштабные события и жизненные впечатления, центральным звеном которых является родной край и его история. Красота живет в тихих заводях озер, в бесконечных степных пространствах, в переливающихся грядах меловых гор. Работы Михайлова отличает особая любовь к пластическому разнообразию форм как природных, так и рукотворных, - рассказали в музее Машкова.

Посетить выставку жителям и гостям Волгограда можно по «Пушкинской карте».

Справка. Анатолий Михайлов родился 25 марта 1953 года в Сталинграде. В 1966 художник поступил в детскую художественную школу №1. Первую свою работу он написал маслом в 11 лет. В 1977 году будущий мастер поступил в Астраханское художественное училище имени П.А.Власова, которое впоследствии успешно закончил. В конце первого десятилетия нынешнего века художник совершил творческую поездку по городам Золотого кольца России, где написал большое количество пейзажей местной природы.

Фото: Волгоградский музей имени И.И. Машкова



