



В Волгоградской области на карте пожаров появляются всё новые и новые точки. 29 сентября в Среднеахтубинском районе МЧС России ликвидирует возгорание на заповедной территории Волго-Ахтубинской поймы вблизи посёлка Калинина.







- Сообщение о пожаре поступило дежурному в 14:00. В настоящее время происходит горение сухой растительности на площади 2 га. На месте работают подразделения 5-го пожарно-спасательного отряда, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России.

При этом, по сообщениям местных жителей, огонь подобрался вплотную к жилым домам. Отряды добровольцев помогают спасателям ликвидировать возгорание. Тушение осложняет сильный ветер.

Дым от пожара в Волго-Ахтубинской пойме оказался настолько сильным, что отголоски разгула стихии в виде неприятного запаха гари ощущаются даже в Волжском, который находится в 15 км от места ЧП.

Отметим, ранее редакция уже сообщала о крупных пожарах в Иловлинском и Николаевском районах Волгоградской области. В последнем пламя подбирается к райцентру. Огнём охвачено 31 га.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me