В Волгограде ликвидируют крупный пожар в ресторанном комплексе на Каче

Происшествия 20.12.2024 05:44
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20.12.2024 05:44
В Волгограде сотрудники ГУ МЧС тушат крупный пожар в Дзержинском районе на территории ресторанного комплекса «Родник».
К настоящему моменту, сообщает ИА «Высота 102», открытое горение удалось ликвидировать.
По сообщению главуа МЧС, огонь охватил 960 квадратных метров ресторанного комплекса.
К тушению пожара привлечены 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России.
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