Происшествия

В Волгограде ликвидируют крупный пожар в ресторанном комплексе на Каче

Происшествия 20.12.2024 05:44
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20.12.2024 05:44



В Волгограде сотрудники ГУ МЧС тушат крупный пожар в Дзержинском районе на территории ресторанного комплекса «Родник». 

К настоящему моменту, сообщает ИА «Высота 102», открытое горение удалось ликвидировать. 




По сообщению главуа МЧС, огонь охватил 960 квадратных метров ресторанного комплекса. 

К тушению пожара привлечены 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России. 

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