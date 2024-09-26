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Безопасный старт школьного сезона: советы от психолога билайн университета

Телеком 26.09.2024 16:32 Реклама
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26.09.2024 16:32 Реклама

Подходит к концу первый месяц учебы, но еще не все адаптировались к новой нагрузке и режиму. Это не удивительно, ведь начало нового школьного года может стать стрессом и для детей, и для родителей. Поэтому важно адаптироваться к нему постепенно, без резкого увеличения нагрузки. В этот период важно проводить больше времени с ребенком, гулять, играть и общаться, а также быть в онлайн-доступе – это поможет снизить уровень стресса, ведь родитель всегда рядом, хоть и виртуально. Важно укреплять доверительные отношения с ребенком, чтобы в случае возникновения сложностей он обратился за советом и поддержкой именно к родителю, а не к онлайн-друзьям.

Чтобы сделать использование смартфона ребенком более безопасным, билайн разработал специальные детские сим-карты. Сервис «Моя безопасность», который может защитить* клиентов от телефонного мошенничества при обычных звонках и в популярных мессенджерах, на этих сим-картах подключен бесплатно по умолчанию, независимо от того, является ли сим-карта отдельной или частью семейного тарифа.

Подробнее о том, как помочь ребенку влиться в учебный процесс, рассказала психолог «билайн университета», член Ассоциации корпоративных психологов России Елена Кречко.  Вы можете прочесть 5 советов и скачать удобные картинки-памятки по ссылке.

*защита осуществляется с помощью опции «Виртуальный помощник» в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. Подробнее на сайте.

Фото пресс-служба Билайн

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