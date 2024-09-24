Происшествия

Крупный пожар на свалке сухих веток в Волжском сняли на видео

Происшествия 24.09.2024 20:13
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24.09.2024 20:13



Сильный пожар тушат в городе Волжском Волгоградской области, где на территории бывшего комбината благоустройства горит свалка сухих веток. Как передает V102.RU, об этом сообщают очевидцы пожара.

- Возгорание на территории, которая находится между автоколонной №1732 и вторым отделом полиции. Горят сухие ветки, - сообщают местные жители.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о пожаре в Волжском поступил на пульт оперативного дежурного в 18:55.

- Горит мусор глубокого залегания на площади 300 кв.м. Пожарно-спасательное подразделение 32-ой пожарно-спасательной части производят тушение, - рассказали в ведомстве.

Видео: ДТП и ЧП Волжский / t.me

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