Бешеный шакал нагнал страху в хуторе Волгоградской области

Происшествия 25.09.2024 07:53
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25.09.2024 07:53
В хуторе Филин Кумылженского района Волгоградской области введен карантин по бешенству. Виновником суматохи стал больной смертельным вирусом шакал, пояснили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области. В администрации Попковского сельского поселения корреспонденту рассказали, что шакал забежал на территорию населенного пункта, где был убит местными жителями из-за опасности нападения на людей. Но, к счастью, из хуторян никто не пострадал. Труп животного был направлен на исследование, которое подтвердило, что шакал был болен бешенством.
В настоящее время сотрудники ветслужбы проводят все необходимые мероприятия для предотвращения распространения смертельной инфекции. Помимо превентивных мер для защиты сельскохозяйственных и домашних животных специалисты ведут профилактическую работу в дикой фауне. В частности, в окрестностях хутора раскладывают антирабическую приманку с оральной вакциной. Эта мера помогает предотвратить распространение заболевания среди лесных и степных обитателей, добавили в комитете ветеринарии.
Между тем, напомним, в конце прошлого года в некоторых населенных пунктах Николаевского Волгоградской области фиксировались случаи набегов шакалов на населенные пункты. Люди в темное время суток даже боялись выходить с подворий. Однажды в селе Левчуновка голодный дикий зверь попытался утащить домашнюю собаку из будки. От шакалов страдали также домашний скот и птица. При этом в Волгоградской области численность плотоядных животных регулируется на основании данных государственного учета.
Фото из архива V102.RU
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