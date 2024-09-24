«Без паники»: волгоградцев предупредили об учебной тревоге 2 октября





2 октября во всех муниципалитетах Волгоградской области должна сработать единая система предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях. Как сообщает ИА «Высота 102», сирены и звуковые сообщения волгоградцы услышат с 10:00 до 11:00.

- Комплексная проверка проводится комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области дважды в год в учебных целях: жителей просят сохранять спокойствие, - подчеркнули в пресс-службе администрации региона.

Отметим, специалисты просят ответственно подойти к проверке не только муниципальные органы, но и рядовых жителей. От последних ждут сообщений о том, если по месту жительства сигналы не будет слышно. Пожаловаться на отсутствие оповещений можно в местную администрацию.

Фото из архива ИА «Высота 102»