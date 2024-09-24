Происшествия 24.09.2024 11:16
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24.09.2024 11:16
В Волжском ведется розыск виновника ДТП, которое случилось ночью 24 сентября на улице Горького. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель Renault Logan совершил наезд на забор, повредив при этом три автомобиля. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Виновник произошедшего с места аварии скрылся, бросив разбитый автомобиль.
Между тем, как сообщают очевидцы в пабликах, водитель иномарки находился в неадекватном состоянии после тарана забора. Волжане также сняли последствия аварии на видео.
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