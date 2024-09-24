Кто будет резать? В Волгоградской области вырос спрос на хирургов

Общество 24.09.2024 06:28
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24.09.2024 06:28
Спрос на хирургов вырос в Волгоградской области на 25%. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал сервис hh.ru. Потребность во врачах этой специализации увеличилась во всей России на 21%. В период с января по начало сентября было открыто свыше 14,6 тыс. вакансий для хирургов. В 2024 году в Волгоградской области количество вакансий медиков, которые могут проводить операции, увеличилось до 160.
Частные и государственные клиники в борьбе за ценные кадры идут на повышение затрат на фонд оплаты труда. Средняя предлагаемая зарплата у хирургов в целом по стране выросла на 15% и в январе-начале сентября составила 89 800 руб. В 2023 году медианная зарплата для хирургов в Волгоградской области составляла 51 900 рублей, в этом уже - 78 800 рублей.
Напомним, ранее V102.RU сообщало, сколько врачей требуется в поликлиники и больницы Волгограда и области, а также, как и чем заманивают дефицитных докторов в медучреждения.
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