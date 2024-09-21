



В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать обращения от жителей Волгограда с жалобами на проблемы с приёмом цифрового эфирного телевиденья. Вслед за горожанами с южной окраины региональной столицы, о перебоях в трансляции пожаловались и волгоградцы, проживающие в Краснооктябрьском районе.

- Картинка с сильными помехами. В основном это белая рябь мурашками и полосами. От времени суток проблема не зависит. Проявляется регулярно уже в течение пары недель, — рассказала журналистам Волгоградка.

Редакция обратилась в филиал РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» с просьбой прокомментировать сложности, которые в последнее время преследуют волгоградских зрителей. Специалисты опровергли ранее озвученную информацию о воздействии на ретрансляторы загадочного источника помех, в котором многие горожане угадывали работу неких загадочных систем радиоэлектронной борьбы.

- Помеховое воздействие на сигнал отсутствует. Как показали проведенные измерения, качество сигнала во всех районах Волгограда выше установленного допустимого минимума, — подчеркнули в пресс-службе «Волгоградского ОРТПЦ».

Как выяснилось, вызвать неустойчивый сигнал может целый букет обстоятельств: от капризов погоды, до эффекта солнечной интерференции, когда наземные ретрансляторы вынуждены переключаться на резервные спутники связи из-за того, что находящийся на орбите передатчик занял по отношению к солнцу особое положение, в котором солнечные лучи взаимодействуют с радиоволнами, ухудшая качество связи.

Однако по своему опыту технические специалисты вещательной компании заверяют, что чаще всего проблемы возникают из-за устаревших или же неправильно работающих антенн.

- Сложности у телезрителей возникают из-за использования некондиционных, неправильно установленных и настроенных или не вполне исправных антенн. Такие устройства на пределе своих возможностей могут до поры до времени принимать телесигнал, но это равновесие легко нарушается любым, даже незначительным колебанием условий приема. Изменился источник сигнала — такая антенна потеряет его, — подчеркнули в организации.

Кроме того, как уверяют эксперты организации, устаревшие антенны настолько капризны, что оказать воздействие на них могут не только и не столько системы РЭБ, сколько более распространённые и близкие горожанам природные явления.

- На работоспособность устаревших и повреждённых антенн могут влиять дожди, листопады и даже проезжающие машины. При аналоговом вещании на экране постепенно усиливались бы помехи, а в цифре сигнал просто исчезнет. Это особенность цифровых технологий передачи информации, — добавили в региональном филиале РТРС.

Свести к минимуму влияние внешних факторов на стабильную работу телевизора можно с помощью качественной и правильно установленной антенны. И здесь технические специалисты дают на заметку горожанам несколько советов.

- Важно приобретать антенны и соединительные кабели в специализированных магазинах, консультируясь с продавцами. Всегда лучше наружная антенна, чем комнатная. В условиях Волгограда, как правило, следует устанавливать пассивную антенну (без усилителя). Всегда лучше монтировать антенну на крыше дома или в любой иной наивысшей точке. Устойчивый приём устанавливается на высоте не менее 10 метров. Нужно направить антенну в сторону источника сигнала — телебашни РТРС. Комнатные антенны могут себе позволить лишь те волгоградцы, у которых окна выходят в сторону объекта РТРС, а близлежащую территорию не преграждает высотная застройка или густой лес.

Отметим, в Волгограде для стабильного покрытия всей территории города установлены три телевышки: жителей Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского, частей Центрального, Ворошиловского и Советского районов обслуживает новый передатчик, установленный по адресу ул. Краснополянская, д. 336; жителей Красноармейского, Кировского, Советского районов — вышка в пос. Нагорный; жителей Волжского, Среднеахтубинской поймы и в прибрежных районах Волги — станция в пос. Кировец.