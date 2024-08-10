В Волгограде телевизоры сыграли в ящик. Почему в городе-миллионнике исчезает эфир?





Жители южной части Волгограда сообщают об удивительных метаморфозах, происходящих с телевизорами. Как сообщает ИА «Высота 102», мультимедийное оборудование, завязанное на приём эфирного ТВ-сигнала, массово отказывается работать.

Жалобы в редакцию приходят от жителей Красноармейского, Кировского, а также прибрежной части Советского районов. Как заговорённые, телевизоры то работают как ни в чём не бывало, то, будто бы сговорившись, одновременно выходят из строя.

Примечательно, что пользователей эфирного вещания о каких-либо проблемах с оборудованием никто не предупреждал, соответственно, и сроки исправления ситуации неизвестны.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась на горячую линию Российской телевизионной и радиовещательной сети с просьбой к специалистам прокомментировать сложившуюся в городе ситуацию. Как выяснилось, там знают о проблеме.

- В настоящее время наши специалисты работают над восстановлением вещания. Однако, пока не будет устранён посторонний сигнал, воздействующий на ретрансляторы, исправить ситуацию не представляется возможным, - подчеркнул оператор.

Если волгоградцы жалуются на вышедшие из строя телевизоры, то многие жители посёлка Светлый Яр столкнулись с куда большими трудностями. В населённом пункте наблюдаются перебои в работе сотовой связи и мобильного интернета.

Отметим, первые сообщения о проблемах с эфирным ТВ появились в мае-июне 2024 года, одновременно с сообщениями жителей Красноармейского района о срабатывании по ночам сирен воздушной тревоги.