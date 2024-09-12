Цены на масло и молоко пошли вверх в Волгоградской области

В Волгоградской области за минувшую неделю поднялись цены на молочные и кисломолочные продукты. Как сообщает V102.RU, Волгоградстат опубликовал данные еженедельного мониторинга изменения потребительских цен.

Согласно этому исследованию за минувшую неделю в регионе подорожало стерилизованное питьевое молоко 2,5-3,2% жирности. Цена за литр выросла на 3,01% - до 86,31 руб. На 2,36% (до 284,22 руб.) увеличилась стоимость килограмма сметаны. На 2,86% - до 366,04 руб. за кг. - подорожал творог. Килограмм сливочного масла также стал дороже на 1,45% (813,95 руб.).

Из овощей в регионе подорожали только свежие помидоры - на 1,69% (112,93 руб.). Цены на картофель, капусту, лук, огурцы и морковь за неделю снизились в среднем на 5-8%.

Фото из архива V102.RU