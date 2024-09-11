Байкер пострадал в ДТП с Hyundai в городе Волжском

В городе Волжском Волгоградской области мотоциклист получил травмы в ДТП с иномаркой. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение транспортных средств произошло вечером 11 сентября.

В частности, сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai и Kawasaki случилось в тот момент, когда иномарка выезжала с прилегающей территории. 35-летний мотоциклист был эвакуирован скорой помощью с травами.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, вызов на место происшествия поступил в 17.05. На место незамедлительно была направлена группа экстренного реагирования 13-й пожарно-спасательной части.

– Водитель мотоцикла госпитализирован в городскую больницу №1 Волжского, – уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: Жесть Волжского / t.me



